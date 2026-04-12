زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:33 ص 12/04/2026
    زيزي عادل
    مايان السيد
    جيهان الشماشرجي
    هاجر السراج مع شقيقتها في حفل زفافها
    نسرين طافش

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

زيزي عادل
شاركت الفنانة زيزي عادل متابعيها على موقع "انستجرام"، صورا جديدة لها بالحجاب وملابس محتشمة، خطفت بها أنظار المتابعين، الذين تفاعلوا مع الإطلالة بشكل واضح.

نسرين طافش
تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بالإجازة، خلال زيارتها لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها على موقع "انستجرام".

جيهان الشماشرجي
خضعت الفنانة جيهان الشماشرجي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت في الصور مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، والذين تفاعلوا معاها بشكل كبير، على موقع "انستجرام".

هاجر السراج
احتفلت الفنانة هاجر السراج بزفاف شقيقتها الصغرى مريم، ونشرت صورا من حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

مايان السيد
استعرضت الفنانة مايان السيد إطلالتها من حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته السادسة عشر هذا العام، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام".

أخبار العقارات

مطور عقاري: الإيجار يعيد الحياة لملايين العقارات المغلقة وتوفير شقق متشطبة
شئون عربية و دولية

ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن أخطأت وإيران المنتصرة وإسرائيل المستفيدة
نصائح طبية

"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع

أخبار مصر

أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أخبار مصر

هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون

