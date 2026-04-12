أثار تصريح الفنان محمد الحلو عن تعدد الزوجات جدلا كبيرا خلال وجوده ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "mbc مصر".

وقال محمد الحلو عن زيجاته: "أنا في يوم من الأيام كان معايا 3 ستات مع بعض على ذمتي،عمر الواحد ما هيعرف يوفق مهما كان عادل، صعب جدا وبتاخد من الواحد كتير ومبيخلهوش يركز، وانفصلت عن الـ 3 مع بعض".

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم ضربوا رقما قياسيا في دخول القفص الذهبي:

تحية كاريوكا

تزوجت الفنانة تحية كاريوكا في حياتها 13 مرة، مما جعلها تحمل لقب صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين فنانات جيلها.

وعلى الرغم من أن بعض المصادر تشير أحياناً إلى أرقام أخرى مثل 13 أو 17 زيجة، إلا أن قائمة أزواجها المعروفة تشمل شخصيات بارزة من مختلف المجالات:

وكانت أشهر أزواجها من الوسط الفني:

رشدي أباظة: تزوجته عام 1951، ويُعد من أشهر زيجاتها رغم استمراره لثلاث سنوات فقط.

فايز حلاوة: الكاتب المسرحي، وهي أطول زيجاتها حيث استمرت حوالي 18 عاماً.

محرم فؤاد: الفنان والمطرب المعروف.

فطين عبد الوهاب: المخرج السينمائي الشهير.

حسن عبد السلام: المخرج المسرحي، وكان آخر أزواجها وبقي معها حتى وفاتها.

فيفي عبده

تزوجت الفنانة فيفي عبده 5 مرات، وفقاً لتصريحاتها التلفزيونية (بينها زيجات عرفية)، وذكرت في لقاءات أخرى أن بعض هذه الزيجات العرفية تم توثيقها لاحقاً لتصبح رسمية.

أبرز زيجات فيفي عبده:

الزواج الأول: كان من رجل الأعمال كمال مجاهد، وهو الزواج الذي أثمر عن ابنتها الأولى "عزة".

تزوجت بعدها من عدة شخصيات، منها زواجها الحالي من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي، وأنجبت منه ابنتها "هنادي".

الزواج العرفي: صرحت بأنها لا تمانع في الزواج العرفي، حيث تحولت معظم زيجاتها من عرفي إلى رسمي، مبررة ذلك بتسهيل إجراءات الطلاق عند حدوث مشاكل.

غادة عبد الرازق

صرحت الفنانة غادة عبد الرازق في أكثر من مناسبة إعلامية عن تعدد زيجاتها، حيث أكدت في لقاءات حديثة أنها تزوجت 10 مرة.

عادل القزاز: زوجها الأول ووالد ابنتها الوحيدة "روتانا"، تزوجته وهي في السابعة عشرة من عمرها.

هيثم زنيتا: مدير التصوير، وهو آخر أزواجها المعلنين؛ إذ تزوجا في عام 2020 أثناء تصوير مسلسل "سلطانة المعز" وانفصلا رسمياً في عام 2023.

كما أوضحت غادة عبد الرازق في تصريحات سابقة أن العدد الإجمالي لزيجاتها قد اختلط على الجمهور بسبب شخصيتها في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، لكنها حسمت الجدل لاحقاً بتأكيد رقم الـ 12 زيجة.

رانيا يوسف

تزوجت الفنانة رانيا يوسف 4 مرات رسمياً.

كانت بدايتها مع المنتج محمد مختار، وهو أطول زيجاتها حيث استمر نحو 12 عاماً وأنجبت منه ابنتيها "نانسي" و"ياسمين".

كريم الشبراوي: رجل أعمال، ولم يستمر هذا الزواج سوى بضعة أشهر وانتهى بخلافات قانونية.

طارق عزب: رجل أعمال، استمر زواجهما قرابة 6 سنوات قبل أن ينفصلا في عام 2018.

أحمد جمال: مخرج مصري، وهو الزيجة الأحدث التي أعلنت عنها رانيا يوسف في سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن الزواج تم قبل الإعلان بنحو شهر ونصف.

الراقصة دينا

تزوجت الراقصة دينا 9 مرات وفقاً لتصريحاتها في عدة لقاءات إعلامية.

أوضحت دينا أن جميع زيجاتها انتهت بالانفصال بسبب "الرقص"، إذ كان أزواجها يضعونها دائماً في موقف الاختيار بين استكمال مسيرتها الفنية أو الاستمرار في الزواج، وكانت تختار الرقص دائماً.

وأليكم أبرز زيجات الراقصة دينا:

سامح الباجوري: المخرج الراحل، وهو والد ابنها الوحيد "علي".

حسام أبو الفتوح: رجل الأعمال، وهي الزيجة التي أثارت جدلاً واسعاً في وقت سابق.

وائل أبو حسين: رجل أعمال، استمر زواجهما لعدة سنوات قبل الانفصال.

كما صرحت في وقت سابق بأنها لا تمانع الزواج مرة أخرى، بل ومازحت الجمهور برغبتها في كسر الرقم القياسي للفنانة "تحية كاريوكا" في عدد الزيجات.

اقرأ أيضا:

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية

محمد محمود عبدالعزيز يزور يحيى الفخراني في كواليس "الملك لير"



