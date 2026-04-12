إيناس عز الدين عن واقعة انتحار فتاة الإسكندرية: "إحنا وحشين قوي"

كتب : سهيلة أسامة

01:35 م 12/04/2026 تعديل في 02:20 م

علقت المطربة إيناس عز الدين على واقعة انتحار سيدة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إيناس، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "ساعة.. ساعة بحالها، وفي محافظة زي إسكندرية تتلف كلها من شرقها لغربها في ساعة.. ساعة ما حدش أخد كلامها ووجعها وحرقة قلبها على محمل الجد، ولبس هدومه وطلع يجري عليها ياخدها في حضنه ويطيب خاطرها".

وأضافت: "ساعة مافيش فيها صاحب ولا قريب ولا طليق ولا جار ولا زميل فكر إنها فعلًا مدبوحة وبتستغيث، وقرر يجري عليها ينقذ ما يمكن إنقاذه.. ساعة كله بيقول شوية وهتقفل، وساعة بيقولوا بتعمل تريند جديد".

وتابعت: "ساعة بتشكي وجعها وكسرة قلبها وضعفها وقلة حيلتها واستغلال الناس ليها.. وبتحاول تعيش وتقوم بدور الأم والأب بشرف، لكن ماحدش صدق إنها فعلًا مش بخير، إحنا وحشين قوي".

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام فتاة بتوثيق لحظاتها الأخيرة فجر اليوم الأحد، قبل سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر بمنطقة سموحة في محافظة الإسكندرية.

