علق السيناريست محمد الشواف على واقعة انتحار سيدة الإسكندرية، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد إنهاء حياتها إثر أزمة أسرية وفق ما تم تداوله.

كيف علق محمد الشواف على انتحار فتاة الإسكندرية؟

كتب الشواف في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "فيديو مؤلم وصعب ويخلي الواحد يعتزل الناس تمامًا، بس هعلّق بسرعة في كام نقطة، عشان والله خلاص ما بقاش فينا مكان لضغوط أكبر، ارحموا بعض، متوصلوش الناس لمرحلة اكتئاب وحزن وخوف واستسلام، تخليهم يوصلوا لمرحلة الإنسانة اللي سابت كل حاجة عشان مفيش أمل، ومفيش حد مدّ لها إيده بالدعم النفسي على الأقل، أي أب ما يصرفش على ولاده بعد الانفصال، حقير ووضيع وقذر، ولا يستحق لقب أب، وربنا ينتقم منه شر انتقام ويذلّه في كِبره زي ما ذلّ ولاده وأمهم".

وتابع: "أي أم تمنع أب يشوف ولاده مريضة نفسيًا وحقيرة ووضيعة، وربنا ينتقم منها انتقام يليق بحرقة قلب أبوهم عليهم، أي قانون ما يراعيش ربنا في العيال قانون أعمى ومالوش لازمة، وحسبة مين يطلع كسبان في المعركة الحقيرة دي حسبة وضيعة ومأجورة، وأي حد يساهم فيها عديم الضمير، وربنا يقعدهوله في حياته، الطلاق مش نهاية حياة ولادك المستقرة، والانفصال مش معناه إنك ما تديش عيالك حقوقهم هما وأمهم بالمناسبة. إنتوا جواكم كل السواد ده ليه؟ إيه كم الكره والغل والانتقام ده؟ اتقوا الله وارحموا بعض، اتقوا الله وارحموا بعض".

رسالة محمد الشواف بعد انتحار سيدة الإسكندرية

واختتم حديثه قائلًا: "كل اللي زايدوا على المسكينة اللي استسلمت وراحت للي أحن منكم، وقالوا عليها كافرة، وشوفوا صورها دي، إنتوا أحقر من الخنازير، داين تُدان، وربنا اللي بيحدد مكانة كل خلق خلقه، لا إنت بقلبك المعطوب ولا شيخك ولا قسيسك ولا دينك، ربنا بس الحكم العدل اللي ليه حق يحاسب لأنه الخالق وبس، اتقوا الله، اتقوا الله، ارحموا بعض، ارحموا بعض. الله يرحمها ويغفر لها، ويرزق بناتها بقلوب رحيمة ترعاهم، لأن أبوهم حتى لو من دمهم، يكفي إنه هان عليه يسيب ست ضعيفة تصرف على لحمه ودمه، ولو هو مظلوم، ربنا يظهر حقه، أصل الموضوع مش سر إنت يا مراعي ربنا في لحمك، يا سايبهم للدنيا تهرس عضمهم".

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام فتاة بتوثيق لحظاتها الأخيرة فجر اليوم الأحد، قبل سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر بمنطقة سموحة في الإسكندرية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

تعرف على أبرز أعمال السيناريست محمد الشواف

من أبرز أعمال محمد الشواف مسلسل "حكيم باشا"، الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2025، بطولة مصطفى شعبان، ومسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد والفنانة هالة صدقي، مسلسل بابا المجال ومسلسل المعلم وتم عرضهما في رمضان 2023 ورمضان 2024.





