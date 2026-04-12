نشرت المخرجة شيرين عادل صورًا وفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من احتفال أسرة مسلسل تيتا زوزو، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

شيرين عادل تعلق على الاحتفال بعيد ميلاد إسعاد يونس

وكتبت شيرين في تعليقها على الصور والفيديو: "أسرة تيتا زوزو في بلاتوه صاحبة السعادة للاحتفال بعيد ميلادها.. كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى إس".

ضم الفيديو إلى جانب الصور، عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل، بينهم: المخرجة شيرين عادل، الفنان محمد كيلاني، الفنانة ندا موسى، الفنان إسلام إبراهيم.

فريق مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو"، ضم عددًا من النجوم إلى جانب النجمة الكبيرة إسعاد يونس، من بينهم: محمد كيلاني، نور محمود، ندا موسى، حمزة العيلي، سمر علام، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والعمل من إخراج شيرين عادل.

مشوار إسعاد يونس

التحقت إسعاد يونس بجامعة عين شمس، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، قبل أن تبدأ مشوارها كمذيعة في إذاعة الشرق الأوسط، وقدمت عددًا من البرامج، من بينها "مجلة الشرق الأوسط".

وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، من بينها أفلام مع الفنان عادل إمام، مثل "المتسول" و"الأفوكاتو"، إلى جانب أعمال أخرى مثل "عمارة يعقوبيان" و"زهايمر".

وفي التسعينيات، خاضت تجربة الإنتاج السينمائي، وأسست شركتها الخاصة قبل أن تطلق في عام 2014 برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، الذي أصبح علامة بارزة في مجال الإعلام.

