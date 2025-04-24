يغازل المرأة العربية.. محجوب القاسم يطرح أغنية "السر الإلهي" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب محجوب القاسم شقيق المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة بعنوان "السر الإلهي" عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمود شوقي، وألحان أسامة حسن، وتوزيع سيرجيو، هندسة صوتية محمد الجيار، بالتعاون مع ريتشارد الحاج.

من جانبه، قال محجوب القاسم في تصريحات صحفية: "بمجرد أن استمتعت لكلمات أغنية السر الإلهي تحمست لها وقررت تسجيلها بصوتي، لأنها جديدة وجميلة تتحدث عن جمال كل النساء في الوطن العربي كله".

وكشف سر غناءه باللهجة المصرية، قائلًا: "لأنها من أحب اللهجات على قلبي وكل الناس بتحبها، وتحقق انتشار واسع ومفهمومة لكل البلاد العربية".

وتحدث عن مقاييس نجاح الأغنية في عصرنا الحالي، مؤكدًا: "مقاييس نجاح أي أغنية في ظروف السوق الحالية تغيرت وأصبحت تعتمد على عوامل كثيرة تتجاوزعدد المبيعات أو البث الإذاعي، وبات كل مطرب يهتم بالمؤشرات الرقمية والتفاعل الجماهيري".

وتابع: "أحضر حاليًا لأغنية ديو مع النجم مجد القاسم، تطرح مع بداية الصيف، أكشف عن تفاصيلها قريبًا".

وتقول كلمات أغنية السر الإلهي: "هو ده السر الإلهي اللي واصل، للجمال ع الخدود شد انتباهي بحر من العسل اللي سال، ضحكة طاغيه ونظرة فاتن سحرها فاقت الخيال العيون قمرين في ليلي والخدود دم الغزال، واخذه في خفه دمها خفة دم البنت المصرية ليها طلة تجنن والله ونظرة تحسها بنت سورية وأما بتتعايق عالرايق بهداوه تقول تونسيه وبروح على المغرب بعيونها وجمال لبنان فيها هي، طيفها عدى لمس حنيني هي لحني وعزف عود فات عبيتها طرفلي عيني هزي قلبي ولم يعود نجمة عالية وردة نسم عطرها سحر الوجود، القوام بدر في تمامه والجمال نغم الخلود".