لبنى عبدالعزيز تفوز بجائزة البرنامج الأكثر جماهيرية باستفتاء "ET بالعربي"

كتبت- منى الموجي:

فاز بودكاستBehind The Sheen الذي قدمته الممثلة السعودية لبنى عبدالعزيز خلال شهر رمضان بالبرنامج الأكثر جماهيرية في رمضان 2025 في استفتاء ET بالعربي، والذي اعتمد على تصويت الجمهور للبرامج والمسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان.

وكانت لبنى عبدالعزيز قدمت 15 حلقة من بودكاستBehind The Sheen عبر منصة شاهد، استضافت نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما والشخصيات المؤثرة من الصف الأول، ومن بينهم : مي عمر ومحمد سامي، إلهام علي، ماغي بو غصن والمنتج جمال سنان، حسن عسيري، علي جابر، زينب أبو السمح، هناء العمير وغيرهم من النجوم.

وسلطت لبنى الضوء على كواليس الأعمال الرمضانية وإدارة الإنتاجات الدرامية، كما تطرقت إلى بعض المحطات البارزة في مسيرتهم المهنية .

لبنى تضم مسيرتها الفنية عدد من الأعمال الناجحة، بينها: مسلسلي "خريف القلب" و"بيت العنكبوت".