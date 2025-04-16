غدا.. رانيا ونورهان منصور وتوانا الجوهري ضيوف "معكم منى الشاذلي"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحل الفنانة رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري والفنانة نورهان منصور، ضيوف على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك غدًا الخميس.

وروجت منى الشاذلي للحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البرومو وعلقت: "الخميس.. رانيا ونورهان منصور، ضيوف معكم منى الشاذلي".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة نورهان منصور كان كضيفة شرف في مسلسل "قهوة المحطة"، الذي شارك في بطولته كل من: أحمد غزي، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، رياض الخولي، هالة صدقي، انتصار، حسن أبو الروس، غادة طلعت، فاتن سعيد، أحمد ماجد، ضياء عبد الخالق، علاء مرسي، علاء عوض، ويوسف عثمان.

فيما كانت آخر أعمال الفنانة رانيا منصور مشاركتها في مسلسل "الوصفة السحرية"، من بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ورشة "مصنع الحكايات"، وإخراج خيري سالم.

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