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تركي آل الشيخ: اضطررنا لإيقاف تصوير فيلم سينمائي مع تعويض المنتج والممثلين

09:27 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة

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كتب - معتز عباس:

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، بإعلانه إلغاء تصوير أحد الأعمال الفنية التي يقوم بتصويرها حاليًا الفنان كريم عبدالعزيز".

ونشر تركي صورة للنجم كريم عبد العزيز، وكتب: "نظرًا لظروف خارجه عن ارادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".

يذكر أن تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق عن انطلاق تصوير فيلم "The Seven Dogs" للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

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المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs إصابة مخرج فيلم The Seven Dogs
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