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7 صور لـ صبا مبارك من أحدث ظهور.. والجمهور: ملكة جمال العالم

10:00 ص الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 8 صورة
    صبا مبارك
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كتب- مصراوي:
شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا من أحدث إطلالة لها من عرض أزياء الخريف والشتاء 2025.

وظهرت صبا بإطلالة أنيقة وجذابة، وجاءت تعليقات الجمهور على صورها على النحو التالي: "واخدة جمال العالم كله"، "خطيرة"، "قفلت ملفات الجمال"، "أرى أمامي ملكة جمال العالم كله"، "الوردة الجميلة التي تشبه رائحة الفراولة الجميلة"، "الجمال والأناقة"، "الجمال كله".

الفنانة صبا مبارك عُرض لها مؤخرًا مسلسل "وتر حساس" بطولة إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، عايدة فهمي، لبنى ونس، من تأليف أمين جمال ومينا بباوي وإخراج وائل فرج .

صبا مبارك نجوم الفن
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