"هو ده أحمد سعد ولا الذكاء الاصطناعي؟".. أحمد سعد يهدي زوجته "سيارة" والجمهور يعلق

كتب- محمد أبو بكر:

أهدى الفنان أحمد سعد زوجته سيارة جديدة من طراز "Range Rover"، تعبيرًا عن حبه لها، حيث شارك متابعيه على فيسبوك مقطع فيديو يوثق اللحظة.

وكتب أحمد سعد في منشوره: "والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، حيث جاءت التعليقات متباينة بين الإعجاب بالمفاجأة والملاحظات على مظهره، إذ كتب أحد المتابعين: "هو فيه حاجة غلط بس مش عارفة أحدد إيه هي"، وقال آخر: "لما أحمد سعد يفرتك وشه علشان يبقى حلو".

وأضاف متابع آخر: "هو ده أحمد سعد ولا الذكاء الاصطناعي؟"، فيما علق البعض على التغير الواضح في ملامحه قائلين: "هو دا فلتر ولا دا شكلك الحقيقي؟" و "أنت عملت كده ليه؟" و "يا ساتر يا رب".

وظهر أحمد سعد بملامح متغيرة بشكل ملحوظ في الفيديو، حيث كان الفنان قد أجرى مؤخرًا عملية تجميلية.

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