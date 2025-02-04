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10 صور لـ ليلى أحمد زاهر من أمام الأهرامات

10:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    ليلى أحمد زاهر أمام الأهرامات
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    ليلى أحمد زاهر
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    ليلى زاهر
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القاهرة- مصراوي:

شاركت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور.

التقطت ليلى الصور في منطقة الأهرامات، واكتفت بوضع رمز الكاميرا في تعليقها، وانهالت التعليقات عليها من الجمهور، ومن بينها: "إيه الحلاوة والطعامة دي.. قمر يا لولو"، "فسحة سعيدة"، "جميلة جدا بجد ما شاء الله"، "حبيبتي الحلوة"، "دي حاجة 17 خالص"، "الملكة"، "يا جماله وحلاوة يا ناس ما شاء الله، هو ده القمر اللي بيطلع بالليل بجد ما شاء الله".

ليلى شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل لأعلى نسبة مشاهدة، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، بطولة: سلمى أبو ضيف، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، تأليف سمر طاهر، إخراج ياسمين أحمد كامل.

ليلى أحمد زاهر الأهرامات لأعلى نسبة مشاهدة
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