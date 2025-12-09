رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي زعمت إقامته في السعودية والعمل هناك، وأكد أنه يؤدي مناسك العمرة ويقضي بعض الوقت هناك ما بين مكة والمدينة.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم، أولًا أحب أنفي كل ما تداول على المواقع أني عايش في المملكة العربية السعودية والتي أعشقها وأن أعمل بها مع أن العمل ليس عيب".

وتابع: "الحمد لله لدي ما يكفي من الفرص للعمل ببلدي الحبيبة، ولدي العمل الخاص بي في البيزنس في مصر والتي لم ولن أتركها أو أعمل خارجها أبدًا، مع كامل حبي واعتزازي لكل وطننا العربي الجميل الذي أحبه ولم أرى غير كل الحب في أي دولة ذهبت لها وخصوصًا الإمارات والسعودية، ولكن لأن بلدي وناسها هم الذين جعلهم الله سببًا لوجود اسمي ونجاحي فلن أعمل أو أبني مجدًا في دولة أخرى إلا في مصر وعن طريق مصر ولمصر".

وأضاف: "ثانيًا أنفي تمامًا عدم عرض أعمال فنية عليا، ولكن للأسف ما يتم عرضه لا يناسبني في بعض الأحيان أو لا يناسب ما أحب تقديمه، وأقرب شيء هو اعتذاري عن مسلسل باسم (أنا وهو وهما) قبل سفري من شهر، ولسبب ارتباطي بالسفر".

واستكمل: "أكيد أحب أن أعمل عمل لأن الجمهور واحشني، ونجاحي في عملي الأساسي وهو الفن واحشني، ولكن في انتظار العمل المناسب الذي يليق بالمشاهد المصري والعربي ويليق بجمهوري، ويكون على نفس مستوى ما قدمت قبل".

واختتم أحمد فلوكس منشوره: "أتمنى أن يتم التدقيق والتأكيد من جانب بعض أقلام الصحافة من أخبار المصادر، لأن أغلبها غير دقيق. كما أحب أن أشكر كل من نشر صورة أبي في العمرة، وكل من كتب كلمة ودعاء له من زملائنا الصحفيين أو الجمهور والوطن العربي. وتحياتي للجميع .... ربي يحفظكم".

