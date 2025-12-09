تلقى مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضربة قاسية، بعدما أعلن المحامي ياسر قنطوش عن بدء تنفيذ إجراءات التحفظ على كافة الحسابات البنكية والأملاك الخاصة بـ "شاكوش"، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صدر لصالح طليقته ريم طارق.

بدأت قصة زواج حسن شاكوش وريم طارق في شهر مارس من عام 2024، حيث أُقيم لهما حفل زفاف ضخم، لكن هذه الزيجة لم يُكتب لها الاستمرار طويلاً؛ إذ انفصل الثنائي بعد مرور أشهر قليلة إثر خلافات عائلية.

وقد تضمنت أوراق الدعوى اتهامات وجهتها ريم لشاكوش بسوء المعاملة، والإهانة أمام الآخرين، بالإضافة إلى عدم الإنفاق عليها، وطردها من مسكن الزوجية.

وشهد هذا النزاع تصعيداً ملحوظاً في يونيو 2025، عندما بدأت ريم طارق أولى خطواتها لتنفيذ الحجز على فيلا شاكوش في منطقة أكتوبر، إلا أن التنفيذ الكامل الذي شمل الحسابات البنكية قد تم اليوم، بعد تأخير كان سببه استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويستعرض موقع مصراوي تصريحات مثيرة كشفت فيها ريم طارق عن معاناتها مع طليقها حسن شاكوش للحصول على حقوقها بعد الطلاق.

وقالت زوجة شاكوش، في بث مباشر نشر عبر حسابها على إنستجرام، بتاريخ 13 يوليو 2023، بعد انفصالها عن حسن شاكوش: "أنا خدت تمكين عشان حاجتي وهدومي وكل حاجة متعلقة بيا، خرجت وجيت تاني يوم أخد حاجتي، وكدة كدة رفعت قضية طلاق، اتمكنا عشان أخد هدومي وحاجتي ورحت امبارح مع بابا، ووقف بره بعد ما حسن شاكوش طرده، وأنا اللي اتضحك عليا".

وأضافت: "وأنا أثبت ده في محضر في القسم، والتمكين أنا خدته، هو امتنع إنه يديني حاجتي حتى لبسي وورق القائمة والمؤخر".

وفي لقائها ببرنامج "العرافة"، مع بسمة وهبة قالت ريم طارق: "خدعني لتالت مرة وفضحني وجرصني وشهر بيا واتكلم عني وقال عني فيا أمراض وداس على كرامتي، كل دا عشان إيه عشان فيديو أقوله فيه أنا بعتذر؟!، أنا معتذرتش عن أي حاجة عملها فيا".

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ ينشر صور منى زكي ونجوم فيلم "الست" في العرض الخاص بالرياض

مجدي الهواري يعلن توقفه عن تشجيع ليفربول بعد استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان