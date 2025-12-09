نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء الاثنين 8 ديسمبر عرضا لفيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، واستقبلت السجادة الحمراء للدورة الخامسة، نجوم وصنّاع الفيلم.

وكان من بين أبرز الحضور بطلة الفيلم النجمة نيللي كريم، والتي تألقت بإطلالة جذابة، والتقطت الصور التذكارية أمام عدسات الكاميرات، قبل أن تشاهد الفيلم مع حضور المهرجان.

أبطال الفيلم

يضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد. وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

القاهرة وفيينا

تم تصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبدالرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.