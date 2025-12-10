حرص الكينج محمد منير على دعم الفنانة منى زكي بطلة فيلم "الست"، قبل طرح العمل السينمائي في جميع السينمات غدًا الجمعة.

وكتب منير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس": "أنا واحد من اللي لسه ماشفوش فيلم الست لصديقتي الفنانة الكبيرة منى ذكي، لكن مؤمن بالاختلاف ومصدق إن صديقي المخرج مروان حامد عامل فيلم مختلف".

وأضاف: "أدوها ادونا فرصه نشوف الاختلاف قبل الهجوم علي العمل وصُنّْاعُه".

كواليس فيلم "الست"

فيلم الست هو سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود

أجدد حفلات الكينج محمد منير

يستعد محمد منير، لتقديم حفل بمشاركة مطرب الراب ويجز، وذلك في أرينا كوكا كولا دبي، يوم 17 يناير 2026.

يذكر أن محمد منير قدم واحدة من الأغاني الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، وهي "مكاني"، كما طرح مؤخرا أغنية "كلام فرسان" التي قدمها بمشاركة ويجز.

