قبل طرح "الست" بالسينمات..أحدث ظهور لـ منى زكي والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

06:25 م 10/12/2025
    أحدث ظهور لـ منى زكي
    منى زكي
    إطلالة منى زكي

خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وذلك قبل يوم واحد من طرح فيلمها الجديد "الست" بالسينمات.

ونشرت منى، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي، شيك جدا، إيه الجمال ده، رمز الشياكة، أحلى فنانة".

على جانب آخر، تنتظر منى زكي طرح فيلمها بالسينمات غدا الخميس 11 ديسمبر بعد إقامة عرض خاص له بالقاهرة وجدة.

وتجسد منى زكي بالفيلم دور أم كلثوم، ويشاركها البطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

منى زكي على إنستجرام إطلالة منى زكي الفنانة منى زكي فيلم الست

