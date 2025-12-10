15 صورة من حفل كاتي بيري تحت سفح الأهرامات

هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

أحيت الفنانة الأمريكية كاتي بيري أولى حفلاتها الغنائية في مصر بالقرب من سفح أهرامات الجيزة، والتي شهدت عدد محدود من الحاضرين لكونها مناسبة خاصة.

تفاصيل حفل كاتي بيري في الجيزة

تألقت كاتي بيري وقدمت عددا كبيرا من أغاني البوب وسط تفاعل كبير من الحاضرين، الذين تفاعلوا معها ومع الألعاب النارية والأضواء المميزة.

وخطفت كاتي بيري الأنظار في الحفل وفي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان لامع يجمع بين اللونين الفضي والأزرق، نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

حفلات كاتي بيري العالمية

يأتي حفل كاتي بيري في مصر يأتي بعد أيام من اختتام جولتها العالمية The Lifetimes Tour، التي شملت 91 حفلا في 5 قارات، حيث انطلقت جولتها الأولى في أبريل الماضي واختتمتها الأحد 7 ديسمبر في أبوظبي بالتزامن مع السباق الأخير لموسم الفورمولا 1 لعام 2025.

