إعلان

15 صورة من حفل كاتي بيري تحت سفح الأهرامات

كتب : معتز عباس

08:45 م 10/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الالعاب النارية في حفل كاتي بيري
  • عرض 15 صورة
    ابهار في حفل كاتي بيري
  • عرض 15 صورة
    حفل كاتي بيري في القاهرة
  • عرض 15 صورة
    حفل كاتي بيري مع الجمهور
  • عرض 15 صورة
    رقص كاتي بيري على المسرح
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري تتالق في حفلها الغنائي
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري تتألق مع الجمهور
  • عرض 15 صورة
    احتفال الجمهور بكاتي بيري
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري تشعل الاجواء
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري تغني للجمهور المصري
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري تقدم اغاني مميزة
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري وتفاعلها مع الجمهور
  • عرض 15 صورة
    كاتي بيري تحت سفح الاهرامات
  • عرض 15 صورة
    النجمة كاتي بيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة الأمريكية كاتي بيري أولى حفلاتها الغنائية في مصر بالقرب من سفح أهرامات الجيزة، والتي شهدت عدد محدود من الحاضرين لكونها مناسبة خاصة.

تفاصيل حفل كاتي بيري في الجيزة

تألقت كاتي بيري وقدمت عددا كبيرا من أغاني البوب وسط تفاعل كبير من الحاضرين، الذين تفاعلوا معها ومع الألعاب النارية والأضواء المميزة.

وخطفت كاتي بيري الأنظار في الحفل وفي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان لامع يجمع بين اللونين الفضي والأزرق، نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

حفلات كاتي بيري العالمية

يأتي حفل كاتي بيري في مصر يأتي بعد أيام من اختتام جولتها العالمية The Lifetimes Tour، التي شملت 91 حفلا في 5 قارات، حيث انطلقت جولتها الأولى في أبريل الماضي واختتمتها الأحد 7 ديسمبر في أبوظبي بالتزامن مع السباق الأخير لموسم الفورمولا 1 لعام 2025.

اقرأ أيضا..

محمد عادل إمام ينشر صورا مجمعة بصحبة والده بـ"Ai" والجمهور يعلق

"فستان قصير".. إنجي علاء تخطف الأنظار من حفل كاتي بيري في الأهرامات

تفاصيل حفل كاتي بيري في الجيزة الفنانة الأمريكية كاتي بيري حفل كاتي بيري تحت سفح الأهرامات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى