البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء شهر كيهك

كتب : محمد أبو بكر

11:46 م 10/12/2025

البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء شهر كيهك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة القبطية ببدء شهر كيهك الذي يتسم بتسابيحه وألحانه المميزة، والذي بدأ اليوم الأربعاء.

جاء ذلك قبل إلقاء البابا عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي عقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

وأعرب البابا عن سعادته بزيارة منطقة المرج، والتي يعد أول بطريرك يزورها، مشيدًا بالخدمات والأنشطة المقدمة في الكنيسة ومثمنًا الجهد الذي يقوم به الآباء كهنة المنطقة.

وأشار إلى أن أحد أهم أدوار الكنيسة هو إعداد المواطن الصالح من خلال تنشئة الناس على القيم البناءة التي تدعم المجتمع ككل.

وفي هذا السياق قال البابا: "إنني في غاية السعادة بزيارة أهل المرج وكنيستكم الجميلة، والأنشطة الكثيرة التي شاهدتها مثل الحضانة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمكتبة ونشاط الأطفال الجميل والكورال".

البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء شهر كيهك (2)

