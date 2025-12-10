ملخص مباراة ريال مدريد ومان سيتي في دوري أبطال أوروبا

من ريف مصر للعالمية.. فيلم وثائقي جديد لمحمد صلاح.. ما القصة؟

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني الهزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز رفع فريق مان سيتي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 13 في المركز الرابع بجدول ترتيب مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 12 في المركز السابع.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو رودريجو.

وفي المقابل يدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جوسكو جفارديول وأوريللي.

خط الوسط: نيكو، برناردو سيلفا وفيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وريال مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من فالفيردي لاعب ريال مدريد، ترتطم بدفاع فريق مانشستر سيتي.

الدقيقة 7: فرصة الهدف الأول لريال مدريد تضيع، بعد انفراد فينيسيوس بالمرمى ولكنها تخرج أعلى مرمى السيتي.

الدقيقة 18: رأسية من رودريجو لاعب ريال مدريد تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 22: سيطرة على الكرة من لاعبي ريال مدريد ومحاولات لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 28: رودريجو يحرز الهدف الأول لريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي.

الدقيقة 36: نيكو أوريلي يحرز هدف التعادل لمان سيتي في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 40: حكم المباراة يحتسب كلة جزاء لصالح مان سيتي.

الدقيقة 43: هالاند يسجل الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: تسديدة قوية من هالاند، يتصدى لها تيبوا كورتوا ببراعة.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: تسديدة قوية من ريان شرقي لاعب مان سيتي يتصدى لها حارس ريال مدريد.

الدقيقة 62: تسديدة قوية من دوكو لاعب مان سيتي، يتصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 74: تسديدة قوية من فالفيردي لاعب ريال مدريد، لكنها تصطدم بدفاع مانشستر سيتي.

الدقيقة 77: تسديدة من أردا جولر لاعب ريال مدريد، تصطدم بدفاع مان سيتي.

الدقيقة 78: رأسية من رودريجو لاعب ريال مدريد، تمر بجوار مرمى مان سيتي.

الدقيقة 84: رأسية من أندريك لاعب ريال مدريد ترتطم بالقائم.

الدقيقة 88: بطاقة صفراء لبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

90+4: نهاية المباراة.