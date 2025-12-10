إعلان

بعد نجاح الجزء الأول.. يانغو بلاي تعلن عن الموسم الثاني من "ورد وشكولاته"

كتب : معتز عباس

09:22 م 10/12/2025

ورد وشكولاته 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منصة يانجو بلاي عن بدأ العمل على تجهيز الجزء الثاني من مسلسل "ورد وشكولاته 2" الفترة المقبلة.

ونشرت المنصة بوستر ترويجي للعمل الدرامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بدأنا العمل على الموسم الثاني من المسلسل ورد وشوكولاتة 2 في رواية أحدهم من أعمال يانجو الأصلية قريبًا على يانجو بلاي مستوحى من أحداث حقيقية".

يُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، كما ربط عدد من المتابعين بين أحداث المسلسل وقضية الإعلامية شيماء جمال، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن ذلك.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" من بطولة، زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

اقرأ أيضا..

محمد عادل إمام ينشر صورا مجمعة بصحبة والده بـ"Ai" والجمهور يعلق

"فستان قصير".. إنجي علاء تخطف الأنظار من حفل كاتي بيري في الأهرامات

منصة يانجو بلاي الموسم الثاني من ورد وشكولاته 2 مسلسل ورد وشكولاته 2 محمد فراج زينة مسلسل ورد وشكولاته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى