أعلنت منصة يانجو بلاي عن بدأ العمل على تجهيز الجزء الثاني من مسلسل "ورد وشكولاته 2" الفترة المقبلة.

ونشرت المنصة بوستر ترويجي للعمل الدرامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بدأنا العمل على الموسم الثاني من المسلسل ورد وشوكولاتة 2 في رواية أحدهم من أعمال يانجو الأصلية قريبًا على يانجو بلاي مستوحى من أحداث حقيقية".

يُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، كما ربط عدد من المتابعين بين أحداث المسلسل وقضية الإعلامية شيماء جمال، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن ذلك.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" من بطولة، زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

