هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

كتب : معتز عباس

06:39 م 10/12/2025
    هدى المفتي مع ابلة فاهيتا (1)
    هدى المفتي في برنامج ليلة فونطاستيك
    هدى المفتي مع ابلة فاهيتا وكارو

تحل الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة ببرنامج "ليلة فونطاستيك"، يوم السبت المقبل.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر" بوستر الحلقة، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "من كواليس حلقة السبت القادم… النجمة هدى المفتي في مواجهة الأبلة فاهيتا مستنياها الساعة 9 مساءً".

وتابعت: "برنامج ليلة فونطاستيك يعرض كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ام بي سي مصر".

الظهور الأخير لـ هدى المفتي في المتحف المصري الكبير

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما ظهرت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مرتدية الزي الفرعوني، المزين بالاكسسوارات.

المتحف المصري الكبير فيلم بنات فاتن هدى المفتي

