أعرب المخرج مجدي الهواري عن استياءه من استبعاد محمد صلاح من قائمة فريق ليفربول الإنجليزي التي ستواجه فريق انتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



وأعلن مجدي الهواري توقفه عن تشجيع ليفربول الفترة الحالية بسبب ما يحدث مع الدولي المصري محمد صلاح.



وكتب الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "كانت فرقتي المفضلة طوال مدة السبع سنوات الماضية



تقريبا ، وفي الوقت الحاضر أتوقف عن التشجيع، وسوف اشجع انتر ميلان في المباراة القادمة عن ليفربول اتحدث".



ويشارك مجدي الهواري كمنتج لمسلسل "لعبة جهنم"، الذي يُعد أولى حكايات مشروع "القصة الكاملة" للمخرج سامح سند، بطولة الفنان محمد فراج والفنانة غادة طلعت.

يحل ليفربول ضيفًا على إنتر ميلان، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



