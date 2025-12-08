أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري تخطف بها الأنظار في أبو ظبي

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل حلبة سباق فورمولا 1.



ونشرت ياسمين مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية ملابس "كاجوال"، عبارة عن بنطال جينز وقميص كت.



نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "حضورك طاغي"، "مولعه الأجواء"، "الله عليكي وعلى جمالك"، "كل سنة وانتي قمر"، "سنة حلوة عليكي".



تفاصيل غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026



ولن تشهد دراما رمضان 2026 ظهور الفنانة ياسمين صبري التي أعلنت غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، وذلك في تصريحات لبرنامج "et بالعربي".

وقالت ياسمين إنه هناك صعوبة في الظهور في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، بسبب تعاقدها مع عدد من الأعمال الفنية الآخرى، وتصوير فيلم في الوقت الحالي.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري في رمضان العام الجاري، مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وإخراج شيرين عادل.

