كشف الفنان محمد فراج عن كواليس تجسيده الشاعر الغنائي الراحل أحمد رامي ضمن أحداث فيلم "الست".

حل محمد فراج ضيفا على كاميرا برنامج "ET بالعربي"، وعن كواليس الدور قال: "بنعمل فيلم فيه حدوتة وفيه شخصيات فيها مشاعر وأحاسيس مينفعش نحصر هذه القيمة الكبيرة ونتكلم عن المكياج وهل فراج كان قريب لأحمد رامي ولا لأ".

مضيفا: "أنا مش مطالب كممثل لما أعمل شخصية رامي أني ابقى مطابق ليه، خلاص هاتوا بقى واحد شبه أحمد رامي بجد وخلوه هو يمثل الفيلم".

انتقادات فيلم "الست"

تعرض الإعلان الدعائي لفيلم "الست" لانتقادات لاذعة من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت هذه الانتقادات النجمة منى زكي التي تجسد شخصية "أم كلثوم" ضمن أحداث الفيلم، وذلك نظرا لعدم وجود شبه بينهما.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اخر مشاركات محمد فراج في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات محمد فراج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ورد وشوكولاتة" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول مروة، إعلامية شهيرة تقدم برنامجاً على إحدى القنوات الفضائية، وتُعرف بأسلوبها الصادم وصوتها العالي في كشف القضايا الجريئة. تلتقي خلال إحدى حلقاتها بمحامٍ نافذ يُدعى صلاح، ويتسبب لقاؤهما في تغيير حياتها جذريا، إذ تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وحياته المعقدة، ما يضعها في صراع بين قلبها وعقلها، لتصدم لاحقا برغبته بتركها والرجوع لعائلته. تبدأ رحلة مروة في كشف الحقائق، وصراعات بين الحب والسيطرة والخداع.

أعمال ينتظر عرضها محمد فراج قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض مسلسله الجديد "لعبة جهنم" ضمن سلسلة "القصة الكاملة" على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

نشر فراج صور من كواليس شخصيته عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها بشكل مختلف تماما عن ما اعتاده جمهوره منه، إذ ظهر في زي شاب يمر بالعديد من الأحداث المشوقة والمثيرة.

اقرأ أيضا:

الدخول بدون أحذية منها.. أسرة العندليب تدشن موقعا لمنزله وتعلن شروط الزيارة

رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"