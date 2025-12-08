رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"

كتب- هاني صابر:

شاركت جنا ابنة النجم عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث ظهور لها بصحبة صديقاتها.



ونشرت جنا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جنا الجميلة، نجمة مصر، قمر، أحلى واحدة، زي العسل".

يذكر أن، عمرو دياب، أحيا الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جزيرة المها بالدوحة - قطر، وسط حضور جماهيري كبير.