بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب مع صديقاتها (صور)

كتب : هاني صابر

04:25 م 08/12/2025
    إطلالة جنا عمرو دياب
    جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها
    جنا عمرو دياب وصديقتها بإطلالة جريئة
    جنا عمرو دياب وصديقتيها
    جنا عمرو دياب
    جنات عمرو دياب مع صديقتها
    جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة

كتب- هاني صابر:

شاركت جنا ابنة النجم عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث ظهور لها بصحبة صديقاتها.

ونشرت جنا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جنا الجميلة، نجمة مصر، قمر، أحلى واحدة، زي العسل".

يذكر أن، عمرو دياب، أحيا الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جزيرة المها بالدوحة - قطر، وسط حضور جماهيري كبير.

