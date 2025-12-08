كشف نجل الفنان الراحل سعيد مختار، موعد ومكان تشييع جنازة و الده، والذي رحل عن عالمنا مقتولا بالطعن السبت الماضي.

وكتب نجل الفنان الراحل، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، دفنة الحاج سعيد مختار اليوم، وسوف تُقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب، بطنطا في جامع عواره".

وعن موعد العزاء، كتب: "والعزاء يوم الأربعاء بإذن اللّٰه تعالى في دار المناسبات بطنطا بعد صلاة المغرب نسأل اللّٰه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان السيناريست محمد أبو السعد، قد كشف في تصريح لمصراوي، عن وفاة الفنان الراحل سعيد مختار، مقتولا بالطعن خلال مشاجرة مع طليق زوجته، مساء السبت الماضي.