"أمام حمام السباحة"..أحدث ظهور لـ منة فضالي والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفيوم وجمالها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر والعسل، زي القمر، الحلاوة مش طبيعية، ما شاء الله، البرنسيسة".

وتشارك منة فضالي في دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.