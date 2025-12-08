رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"

تتصدر الفنانة عبلة كامل، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي، على فترات مختلفة، تارة تطاردها الشائعات، وتارة أخرى انتشار صورة لها.

وتدخل الفنانة عبلة كامل، اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، عامها الـ 65، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1960.

وكان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، قد أكد عدم صحة التاريخ المتداول عن مولد الفنانة عبلة كامل، موضحا أنها ولدت يوم 8 ديسمبر وليس يوم 17 ديسمبر، كما يتردد.

وطاردت عبلة كامل، شائعات عديدة، منذ آخر ظهور فني لها، في خامس أجزاء مسلسل "سلسال الدم"، في عام 2018، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

اعتزال عبلة كامل

حسم الفنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، ووالد بناتها، الجدل المثار حول الصفحات المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل، والتي أعلن بعضها اعتزالها ونشر آخرون عن إصابتها بالسرطان .

وتحدث أحمد كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، مؤكدا أن عبلة كامل، لا تمتلك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تمتلك هاتفًا محمولًا حديثًا.

وأعلن أحمد كمال، عن تقدم عبلة كامل ببلاغات لمباحث الإنترنت ضد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسمها.

شائعة إصابتها بالسرطان

ونفت زينب كمال، ابنة الفنانة عبلة كامل، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، ما تردد عن معاناة والدتها من السرطان، وكتبت: "ماما الحمد لله بخير، والكلام اللي منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا".

مائدة الرحمن

وعلق الفنان أحمد كمال، على الصورة التي تم تداولها، عبر مواقع التواصل، بدعوى إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، موضحا أن تلك الصورة من كواليس تصوير مسلسل "سلسال الدم"، إذ كانت تتناول الطعام مع فريق عمل المسلسل.

آخر ظهور لـ عبلة كامل

اشتعل الجدل حول عبلة كامل، في يونيو الماضي، مع انتشار صورة ظهرت بها بصحبة شاب من أسرتها، وحملت الصورة تعليقه، إذ كتب:"عمتي حبيبتي".

ومع تصاعد الشكوك حول كون الصورة تم تركيبها بالذكاء الاصطناعي، أكد مقربون من عبلة كامل، إنها صاحبة الصورة، وأن الشاب بالفعل هو نجل شقيقها.