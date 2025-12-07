شاركت النجمة منى زكي متابعيها وجمهورها صورًا جديدة من العرض الخاص لفيلم "الست".

ونشرت منى زكي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام ظهرت مرتدية فستان أبيض طويل، بصحبة زوجها النجم أحمد حلمي.

وتلقت منى زكي التهاني من زملائها نجوم الفن، منهم الفنانة هند صبري، التي علقت: "ألف مبروك يا منى تعبك و مجهودك و إخلاصك للمهنة مش ممكن يروحو هدر".

كما هنأت كلًا من: رانيا يوسف، عبير صبري، جميلة عوض، أحمد صلاح السعدني، كندة علوش، وغيرهم.

العرض الخاص لفيلم الست

وشهد العرض الخاص، الذي أقيم أمس السبت، حضور نجوم وصناع الفيلم، أبرزهم محمد فراج، أحمد حلمي، السيناريست تامر حبيب، صدقي صخر، أحمد خالد صالح، سيد رجب، داليا شوقي، السيناريست أحمد مراد، كنزي مدبولي، هبة عبدالعزيز، تامر نبيل.

وتجسد منى زكي دور كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم الست، بمشاركة كوكبة لامعة من الفنانين، منهم عمرو سعد، أحمد حلمي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

