جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي جلسة حوارية للمخرجة الكبيرة نادين لبكي، أدارها أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والكلاسيكي في الدورة الخامسة، التي انطلقت يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر.

الصدق

وقالت نادين "بيني وبين الناس تواصل حقيقي صادق، وهذا الصدق نابع من وقت تحضيري للفيلم وكتابة السيناريو وحتى التصوير، وشعوري بضرورة أن أحكي هذا الموضوع، الجمهور يشعر بهذا الشغف وهذا الصدق، فإذا بدي أحكي عما يميز أفلامي هيكون الصدق اللي اتعملت بيه".

وتابعت "قبل ما تخلق فكرة الفيلم بكون مريت بفترة معينة فيها تساؤلات تخطر على بالي، تفكير دائم بالموضوع وشوي شوي بيتحول لفكرة فيلم".

هلأ لوين

وحكت نادين عن ظروف تقديم فيلمها "هلأ لوين": "وقتها كان فيه حرب أيار 2008، تحولت شوارع بيروت لشيء يجعلك تشعر بأن حرب أهلية ستحدث، وقتها كنت عم فكر لو كان ابني هلأ شاب وجاتله فكرة ياخد سلاح وينزل على الطريق يقتل ابن أم تانية مثلي، شو بعمل كأم لحتى أوقفه، هذه القصة كانت نابعة من تجربة شخصية بمر بيها، يمكن لهذا السبب الناس بتتعاطف مع الفيلم".

كفر ناحوم

وعن فيلمها كفر ناحوم، قالت "كانت فترة في لبنان الأولاد بيكونوا على الطريق بيشتغلوا أو بيشحتوا، بنشوفهم كل يوم وبنغض النظر عنهم ونتجاهلهم، كام مرة بنقرر ما بنطلع فيهم وبنكمل طريقنا، قررت أقدم عمل أشوف كيف هما بينظروا لينا، كيف شايفينا، بدي أحكي معهم وين بيروحوا لما بيختفوا، ومش بنشوفهم، مين أهلهم وإبه بيئتهم، من هنا بدأت مغامرة كفر ناحوم، ودامت خمس سنين بين الأبحاث على الأرض وعشت أوقات كتير في أحياء صعبة بلبنان".

إدارة الممثلين

أكدت نادين أنها تحب إدارة الممثلين، وتحدثت عن تجربة الاستعانة بأشخاص غير محترفين في التمثيل، يقفون لأول مرة أمام الكاميرا، موضحة "في كفر ناحوم كنا نحن نتماهى مع عالمهم وحياتهم، وبنجرب قدر الإمكان إن الممثل لا يشعر بينا كفريق عمل، لأن ده بيجعل الممثل غير المحترف يرتبك".

لجنة التحكيم

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة في الدورة الخامسة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي يترأسها المخرج شون بيكر.