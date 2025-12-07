إعلان

بسنت شوقي بفستان جريء مع محمد فراج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : معتز عباس

08:05 م 07/12/2025
    الفنانة بسنت شوقي
    بسنت شوقي باطلالة انيقة
    بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
    بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
    بسنت شوقي ومحمد فراج على الريد كاربت
    بسنت شوقي في صورة مميزة مع محمد فراج
    بسنت شوقي
    بسنت شوقي ومحمد فراج على الريد كاربت
    بسنت شوقي باطلالة انيقة (2)

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها الفنانة محمد فراج، من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام فعاليته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت بسنت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورا لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستان أحمر طويل، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام دورته الخامسة في الفترة من 4 حتى 13 ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، ويشهد حفل الافتتاح اليوم عرض فيلم العملاق بطولة أمير المصري، إخراج روان أثالي.

مسلسل ورد وشكولاتة

يذكر أن، مسلسل "ورد وشوكولاتة" آخر أعمال محمد فراج الدرامية، بمشاركة زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

بسنت شوقي محمد فراج مهرجان البحر الأحمر السينمائي

