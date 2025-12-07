تصوير- منى الموجي:



قالت الفنانة مي عمر إنها لم تتوقع أن تصبح كلمة "يا صقر" التي كانت ترددها شخصيتها في مسلسل إش إش، تريند على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابعت في جلسة حوارية أقيمت اليوم الأحد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، في ميدان الثقافة يـ جدة بالمملكة العربية السعودية: "استغربت موضوع يا صقر وأنه بقى تريند، بس مش بنرتب موضوع التريندات أكيد".



وعن القرار الذي اتخذه زوجها المخرج محمد سامي باعتزال العمل التليفزيوني قبل فترة، علقت مي "محمد بيتعب وكان بقاله كتير بيشتغل، وكان عنده مسلسلين السنة اللي فاتت، وأنا قلتله ده شيء شبه مستحيل، أنا كممثلة مش بعمل نفس مجهود المخرج وبتعب".

وأضافت "هو بذل مجهود كبير وكان صعب حد يتحمله واحتاج راحة، ومن جوايا كنت عارفة أنه مش هيعرف يعمل ده لأنه فنان حقيقي وعنده موهبة حقيقية أكبر مما هو يتخيل".



مي عمر تواصل تصوير مسلسل الست موناليزا استعدادا لعرضه في رمضان 2026، وتشارك في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.