أغاني وحفل رأس السنة.. محمد فؤاد يستأنف نشاطه مع شركة يديرها نجله

كتب : مصطفى حمزة

04:39 م 07/12/2025
كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب محمد فؤاد، للعودة لنشاطه الفني بقوة، وذلك بعد أزمة خلافه مع المنتج محمد مجاهد.

وكشف محمد فؤاد، عن استعداده لطرح أغانيه، من خلال شركته الجديدة "مقام"، والتي يتولى إدارتها نجله عبدالرحمن.

وتشارك الشركة الجديدة، مع منظم الحفلات وليد منصور، في تنظيم حفل المطرب محمد فؤاد، المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر، في أحد فنادق التجمع الخامس.

وعقد محمد فؤاد، جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء و الملحنين، لاختيار أغانيه الجديدة، ومنهم خالد تاج الدين، ووليد سعد، وأحمد زعيم، وفارس فهمي.

يذكر أن الأغاني التي طرحها المطرب عمر كمال، كان من المقرر أن يقدمها المطرب محمد فؤاد، وذلك قبل تصاعد الخلافات بين منتج الأغاني محمد مجاهد، وفؤاد.

تجدر الإشارة إلى أن المطرب محمد فؤاد، أسس في نهاية التسعينات، شركة حملت اسم هاي فيداليتي، وتولى إدارتها أشقائه، وطرح من خلالها أكثر من ألبوم.

محمد فؤاد محمد مجاهد وليد منصور حفل رأس السنة

