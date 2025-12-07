التذكرة وصلت 8000 جنيه.. تفاصيل حفل تامر عاشور في الكريسماس

أغاني وحفل رأس السنة.. محمد فؤاد يستأنف نشاطه مع شركة يديرها نجله

كتبت- نوران أسامة:

تحرص الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورها خلال حضورها المناسبات والفعاليات المختلفة، إذ تعتمد دائمًا على إطلالات محتشمة وأنيقة تجمع بين البساطة والرقي.

وتعود جمهورها على ظهورها في المهرجانات والفعاليات بفساتين وصفوها بـ "المحتشمة"، ما يجعل حضورها دائمًا يخطف الأنظار.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل "المداح 5" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، خالد سرحان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر.

ويعرض لكم "مصراوي" في هذا التقرير 20 صور للفنانة هبة مجدي تبرز جمالها وأناقتها في عدد من المناسبات.

اقرأ أيضًا:

جميلة عزيز تكشف ماذا قال لها أشرف زكي بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

إلهام شاهين تنشر صورا من مهرجان البحر الأحمر: "لمة الأصدقاء أجمل أوقات"