إعلان

فساتين محتشمة.. أبرز إطلالات هبة مجدي لعام 2025 (صور)

كتب : نوران أسامة

03:57 م 07/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي بإطلالة أنيقة
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي بفستان أبيض أنيق
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي بفستان أسود أنيق
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي بفستان صيفي أنيق
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تتألق في صيف 2025 (1)
  • عرض 20 صورة
    بفستان أنيق أنيق هبة مجدي تخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي بإطلالة فورمال
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها المحتشمة (1)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها المحتشمة (2)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها المحتشمة (3)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها الفورمال
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها المحتشمة (4)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار في صيف 2025 بإطلالتها المحتشمة (5)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف أنظار جمهورها بإطلالتها المحتشمة (6)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تتألق في صيف 2025 (2)
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي في صيف 2025
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي تخطف الأنظار بمكياجها الناعم
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي وسط الطبيعة
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي عبر إنستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة:

تحرص الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورها خلال حضورها المناسبات والفعاليات المختلفة، إذ تعتمد دائمًا على إطلالات محتشمة وأنيقة تجمع بين البساطة والرقي.

وتعود جمهورها على ظهورها في المهرجانات والفعاليات بفساتين وصفوها بـ "المحتشمة"، ما يجعل حضورها دائمًا يخطف الأنظار.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل "المداح 5" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، خالد سرحان، غادة طلعت، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر.

ويعرض لكم "مصراوي" في هذا التقرير 20 صور للفنانة هبة مجدي تبرز جمالها وأناقتها في عدد من المناسبات.

اقرأ أيضًا:

جميلة عزيز تكشف ماذا قال لها أشرف زكي بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

إلهام شاهين تنشر صورا من مهرجان البحر الأحمر: "لمة الأصدقاء أجمل أوقات"

هبة مجدي المداح 5 فساتين هبة مجدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟