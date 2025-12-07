جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

قالت الفنانة مي عمر، إن ربط نجاحها بالعمل مع المخرج محمد سامي، لا يضايقها، متمنية أن يدوم التعاون بينهما.

وتابعت في جلسة حوارية أقيمت اليوم الأحد ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "آه أنا بربط نجاحي بالمخرج محمد سامي، معنديش مشكلة تماما ولا يضايقني الأمر، وأتمنى الارتباط ده يكمل، هو صديقي المفضل وحلمنا معا بالحصول على جوائز وأتذكر في الخطوبة اشترينا تمثال أوسكار بلاستيك وحلمنا بالحصول على جوائز".

وتعليقا على كيف ترى الانتقادات التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت "انتقادات السوشيال ميديا مش بتأثر فيا خالص، ناس كلها مستخبية ورا شاشات وأي حد متضايق يطلع مضايقته في الناس، الناس بتحب تنتقد، والسوشيال ميديا مبقتش مقياس بالنسبالي لأن فيها لجان، ومش بتعرف إيه المزيف وإيه الحقيقي".

وتابعت متحدثة عن النقد وما يكتب عنها أو عن أعمالها "فيه جزء من النقاد بحترم رأيه حتى لو انتقدني زي أستاذ طارق الشناوي، بحب أسمع رأيه، وفيه نوع مش بيحبني، وفيه نقاد رافضين فكرة الثنائي، في الآخر بالنسبالي فيه جمهور هو اللي بسأله والناس اللي بقابلها في الشارع وأصحابي وأهلي والناس اللي عندي على الصفحات بتاعتي اللي بيقولوا بجد رأيهم، ولو وحشة بيقولوا، زمان كنت بسمع جدا وبتأثر جدا دلوقتي لأ".

مي عمر تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل الست موناليزا، وتنتظر طرح فيلمها الغربان والذي استغرق التحضير له وتصويره أكثر من ثلاثة أعوام، ولا تعرف حتى الآن موعد طرحه في دور العرض السينمائي.