شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها مجموعة صور أثناء حضورها عرض الفيلم السعودي "هجرة"، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "فيلم (هجرة) ضمن مهرجان البحر الأحمر عمل سعودي رائع، شدني من أول مشهد لآخر لحظة".

وأضافت: "شهد أمين قدم سيناريو وإخراج على درجة عالية من الوعي والجمال، أداء تمثيلي متقن، تصوير يخطف الأنفاس، ولوكيشنز تخدم القصة بشكل جميل، ألف مبروك لكل صناع هذا العمل العظيم".

وظهرت ليلى علوي بإطلالة شبابية وأنيقة، إذ ارتدت قميص باللون الأسود نسقته مع توب أبيض

وحازت الصور على تفاعل كبير، وجاءت أبرز التعليقات: "وحش الجمال"، "قمر"، "قطة الشاشة"، "نونو المهرجان"، "أجمل ليلى"، "ربنا يحفظك".

يُذكر أن ليلى علوي خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق، وحازت على إعجاب الحضور والجمهور.

