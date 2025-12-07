إعلان

إلهام شاهين تنشر صورا من مهرجان البحر الأحمر: "لمة الأصدقاء أجمل أوقات"

كتب : سهيلة أسامة

01:56 م 07/12/2025
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بعدد من نجوم الفن، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أثناء حضورهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وظهرت "شاهين" في الصورة رفقة الفنانة ليلى علوي، والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الفنان أحمد حاتم.

وعلّقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "بعد مشاهدات الأفلام والعودة للأوتيل، يكون موعد لمة الأصدقاء.. أجمل أوقات وأجمل حكايات والضحك من القلب.. تجمعنا مناقشات فنية وحكايات عن ذكريات جميلة بتقربنا أكتر من بعض، أجيال ورا أجيال.. بحب أهل الفن جدًا.. يا رب دايمًا يجمعنا على الود والمحبة الصادقة".

إلهام شاهين مهرجان البحر الأحمر أهل الفن

