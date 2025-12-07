"مع نجوم العالم".. مي عمر تنشر صورًا من مهرجان البحر الأحمر

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بعدد من نجوم الفن، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أثناء حضورهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وظهرت "شاهين" في الصورة رفقة الفنانة ليلى علوي، والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الفنان أحمد حاتم.

وعلّقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "بعد مشاهدات الأفلام والعودة للأوتيل، يكون موعد لمة الأصدقاء.. أجمل أوقات وأجمل حكايات والضحك من القلب.. تجمعنا مناقشات فنية وحكايات عن ذكريات جميلة بتقربنا أكتر من بعض، أجيال ورا أجيال.. بحب أهل الفن جدًا.. يا رب دايمًا يجمعنا على الود والمحبة الصادقة".

