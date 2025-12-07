جهاد ماهر تحتفل بعيد ميلادها.. وعصام صاصا يعلق: "أغلى حاجة في حياتي"

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت مطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبدالغني بعقد قرانها على المهندس حسام رمضان، وسط أجواء عائلية جمعت الأهل والأصدقاء المقربين، وذلك في ولاية كاليفورنيا.

ونشرت إيمان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، وعلّقت:

"وسط مجموعة بسيطة من الأهل والأصدقاء احتفلنا أنا وحسام بزواجنا في كاليفورنيا، كان نفسي تكونوا كلكوا معانا، دعواتكم بحياة سعيدة مملوءة بكل الخير والنجاح، شكرًا جمهوري الحبيب على تعليقاتكم ودعمكم الدائم".

كما روجت إيمان لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "طبطب على قلبي"، من كلمات جيمي وألحان وتوزيع إسلام زكي، والمقرر طرحها قريبًا عبر منصاتها الرقمية.

