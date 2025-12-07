إعلان

وسط أجواء عائلية.. إيمان عبدالغني تحتفل بعقد قرانها في كاليفورنيا (صور)

كتب : نوران أسامة

12:42 م 07/12/2025
    إيمان عبد الغني تحتفل بزفها على شاب خارج الوسط الفني
    إيمان عبد الغني تحتفل بعقد قرانها على المهندس حسام رمضان
    إيمان عبد الغني تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني
    إيمان عبد الغني تحتفل بعقد قرانها في كاليفورنيا

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت مطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبدالغني بعقد قرانها على المهندس حسام رمضان، وسط أجواء عائلية جمعت الأهل والأصدقاء المقربين، وذلك في ولاية كاليفورنيا.

ونشرت إيمان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، وعلّقت:

"وسط مجموعة بسيطة من الأهل والأصدقاء احتفلنا أنا وحسام بزواجنا في كاليفورنيا، كان نفسي تكونوا كلكوا معانا، دعواتكم بحياة سعيدة مملوءة بكل الخير والنجاح، شكرًا جمهوري الحبيب على تعليقاتكم ودعمكم الدائم".

كما روجت إيمان لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "طبطب على قلبي"، من كلمات جيمي وألحان وتوزيع إسلام زكي، والمقرر طرحها قريبًا عبر منصاتها الرقمية.

دار الأوبرا المصرية إيمان عبدالغني حسام رمضان كاليفورنيا

