أبدى المهندس نجيب ساويرس، إعجابه بتجربة الإمارات العربية المتحدة التنموية، مؤكدًا أن حبه للدولة وقيادتها نابع من تقدير حقيقي لما حققته من إنجازات.

وقال "ساويرس"، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "اللي يعرفني جيدًا يعرف أنني لا أطبل لأحد إطلاقًا وإن كان الأمر متعلقًا بالمال، فقد أكرمني الله بأكثر مما كنت أحلم به"، مضيفا: "حبي لدولة الإمارات وحكامها جميعًا نابع من القلب".

وتابع: "استطاعوا بناء دولة متقدمة متسامحة بل وتفوقت في كثير من الجوانب على دول أوروبية، بمستوى معيشة مرتفع ويُعامل الناس وفق القانون، ويتمتعون بالأمن والرفاهية فهو نموذج نادر".