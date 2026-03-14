تفوقت على دول أوروبية.. نجيب ساويرس: حبي للإمارات وحكامها نابع من القلب

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:15 م 14/03/2026

المهندس نجيب ساويرس

أبدى المهندس نجيب ساويرس، إعجابه بتجربة الإمارات العربية المتحدة التنموية، مؤكدًا أن حبه للدولة وقيادتها نابع من تقدير حقيقي لما حققته من إنجازات.

وقال "ساويرس"، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "اللي يعرفني جيدًا يعرف أنني لا أطبل لأحد إطلاقًا وإن كان الأمر متعلقًا بالمال، فقد أكرمني الله بأكثر مما كنت أحلم به"، مضيفا: "حبي لدولة الإمارات وحكامها جميعًا نابع من القلب".

وتابع: "استطاعوا بناء دولة متقدمة متسامحة بل وتفوقت في كثير من الجوانب على دول أوروبية، بمستوى معيشة مرتفع ويُعامل الناس وفق القانون، ويتمتعون بالأمن والرفاهية فهو نموذج نادر".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
حوادث وقضايا

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
طقس ليلة 25 رمضان.. الأرصاد تصدر تحذيرًا مهما بشأن الساعات المقبلة
أخبار وتقارير

طقس ليلة 25 رمضان.. الأرصاد تصدر تحذيرًا مهما بشأن الساعات المقبلة
رامز جلال يستقبل كارولين عزمي: "بنت امبارح كانت لسه ببافته دلوقتي بتعمل
دراما و تليفزيون

رامز جلال يستقبل كارولين عزمي: "بنت امبارح كانت لسه ببافته دلوقتي بتعمل
انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
حوادث وقضايا

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"

