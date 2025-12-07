كتب- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان سعيد مختار، إلهام شاهين وليلى علوي تتألقان على السجادة الحمراء لفيلم "فلسطين 36"، رانيا فريد شوقي تنشر صور نادرة من مسلسل"أحلام البنات"، شادي شامل ينشر صورة نادرة للراحل عبد الحليم حافظ، نجوم وفريق عمل فيلم "الست" في العرض الخاص، ماذا قال حفيد أم كلثوم بعد مشاهدته فيلم "الست" ؟، وغيرها من الأخبار.