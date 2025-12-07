إعلان

حدث بالفن|وفاة فنان ورأي حفيد أم كلثوم في فيلم الست وأسماء جلال تتألق في مهرجان البحر الأحمر

كتب- مروان الطيب:

12:10 ص 07/12/2025
حدث بالفن|وفاة فنان ورأي حفيد أم كلثوم في فيلم الست وأسماء جلال تتألق في مهرجان البحر الأحمر

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان سعيد مختار، إلهام شاهين وليلى علوي تتألقان على السجادة الحمراء لفيلم "فلسطين 36"، رانيا فريد شوقي تنشر صور نادرة من مسلسل"أحلام البنات"، شادي شامل ينشر صورة نادرة للراحل عبد الحليم حافظ، نجوم وفريق عمل فيلم "الست" في العرض الخاص، ماذا قال حفيد أم كلثوم بعد مشاهدته فيلم "الست" ؟، وغيرها من الأخبار.

كريم عبد العزيز أحمد عز جيانكارلو اسبوزيتو نانسي عجرم أم كلثوم فيلم الست شريهان شادي شامل عبد الحليم حافظ هدى سلطان رانيا فريد شوقي وفاة الفنان سعيد مختار ليلى علوي إلهام شاهين مهرجان البحر الأحمر السينمائي أسماء جلال صبا مبارك

إعلان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025