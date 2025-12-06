إعلان

"طنط هدى سلطان ضربتني بالقلم"..رانيا فريد شوقي تنشر صور نادرة من مسلسل"أحلام البنات"

كتب : مروان الطيب

07:35 م 06/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدى سلطان ورانيا فريد شوقي من الكواليس
  • عرض 5 صورة
    رانيا فريد شوقي وهدى سلطان
  • عرض 5 صورة
    فريق عمل مسلسل أحلام البنات
  • عرض 5 صورة
    كواليس مسلسل أحلام البنات

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكريات تعاونها مع الفنانة الراحلة هدى سلطان بأحداث مسلسل "أحلام البنات" عام 2004.

نشرت رانيا عدد من الصور الخاصة بكواليس تصوير أحد المشاهد الذي جمعها بالفنانة هدى سلطان عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت رانيا: "وأخيرًا لقيت الصور، فاكرين لما حكيت لكم عن المشهد اللي طنط هدى سلطان ضربتني فيه بالقلم؟، دي الصورة من بروفة المشهد قبل التصوير، خليني احكيلكم عن حبها للفن، وإحنا بنصور، كانت ركبها بتوجعها، ومعاها دوا فوار تحطه في كباية مية وتشربه في أول اليوم، ومعظم الوقت كانت قاعدة، إلا وقت البروفة تتحرك زي ما المخرج يقول بس ببطء، براحه، أول بقي ما يبدأ التصوير و الكاميرا تدور، سبحان الله جسمها يتفرد، والنور يطلع من عنيها وتتحول لوحش تمثيل بكل انفعالها وحركتها".

وتابعت: "اللي في البروفة ست كبيرة، واللي في التصوير شابة صغيرة مليانة حياة وطاقة و موهبة، حبيبتي طنط هدى… اتعلمت منها كتير، الناس دي مش هيتكرروا، عشقهم، احترامهم، ومسؤوليتهم تجاه فنهم وجمهورهم، الله يرحمك حبيبتي فنانة عظيمة وروح ما تتكررش، مسلسل أحلام البنات إخراج المبدع رائد لبيب و تأليف المتميز أستاذ مجدي صابر، وإنتاج شركة عرين".

آخر مشاركات رانيا فريد شوقي الفنية

كانت آخر مشاركات رانيا فريد شوقي بمسلسل "الأميرة: ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول زينب التي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة، ويتطور الصراع بينهما ليشمل أفرادًا من عائلتهما وأصدقائهما.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

رانيا فريد شوقي هدى سلطان مسلسل أحلام البنات

