اعتماد تعريفة الأجرة الجديدة في بورسعيد

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اعتماد تعريفة الأجرة الجديدة لوسائل النقل العام داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود ورفع أسعار السولار والبنزين، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومراعاة الأعباء الواقعة على المواطنين.

وأكدت المحافظة أن التعريفة الجديدة تشمل سيارات السرفيس والتاكسي ومشروع النقل الداخلي وعددًا من خطوط المواصلات داخل بورسعيد، على أن يتم تطبيقها فورًا مع إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة بالتعريفة الجديدة داخل المركبات، لضمان التزام الجميع بالأسعار المقررة.

تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والنقل الداخلي

وفق التعريفة المعتمدة، تم تحديد سعر ركوب سيارات السرفيس داخل المحافظة بقيمة 5.5 جنيهات للراكب، بينما بلغت تعريفة مشروع النقل الداخلي 5 جنيهات.

كما شملت القائمة عددًا من خطوط المواصلات، حيث تقرر أن تكون تعريفة خط الديبة 16.5 جنيه، وخط شادر عزام 24.5 جنيه، في إطار مراجعة شاملة لتعريفة الخطوط المختلفة داخل المحافظة.

تعريفة التاكسي بين أحياء بورسعيد

وفيما يتعلق بسيارات التاكسي، حددت المحافظة تعريفة الأجرة وفق المسافة بين الأحياء، حيث تم تحديد 20 جنيهًا للتنقل داخل الحي الواحد، و25 جنيهًا للانتقال من حي إلى حي ثانٍ أو ثالث، بينما تصل التعريفة إلى 30 جنيهًا عند الانتقال من حي إلى حي رابع داخل بورسعيد.

أسعار عدد من خطوط السرفيس

كما تضمنت التعريفة الجديدة تحديد أسعار عدد من خطوط السرفيس داخل المدينة، حيث بلغت تعريفة خط القابوطي الجديد و44 عمارة 10 جنيهات، وخط الحي الإماراتي – شارع أسوان 6.5 جنيهات، وخط الحي الإماراتي – الزهور 6 جنيهات، فيما بلغت تعريفة خط بورسعيد – بورفؤاد 8 جنيهات.

وشددت محافظة بورسعيد على تكثيف الحملات الرقابية في المواقف والشوارع للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو استغلال للمواطنين.