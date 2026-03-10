إعلان

زيادة أسعار الوقود.. تعريفة الأجرة والسرفيس الجديدة في بورسعيد

كتب : مصراوي

11:01 ص 10/03/2026 تعديل في 11:07 ص

زيادة أسعار الوقود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتماد تعريفة الأجرة الجديدة في بورسعيد

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اعتماد تعريفة الأجرة الجديدة لوسائل النقل العام داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود ورفع أسعار السولار والبنزين، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل ومراعاة الأعباء الواقعة على المواطنين.

وأكدت المحافظة أن التعريفة الجديدة تشمل سيارات السرفيس والتاكسي ومشروع النقل الداخلي وعددًا من خطوط المواصلات داخل بورسعيد، على أن يتم تطبيقها فورًا مع إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة بالتعريفة الجديدة داخل المركبات، لضمان التزام الجميع بالأسعار المقررة.

تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والنقل الداخلي

وفق التعريفة المعتمدة، تم تحديد سعر ركوب سيارات السرفيس داخل المحافظة بقيمة 5.5 جنيهات للراكب، بينما بلغت تعريفة مشروع النقل الداخلي 5 جنيهات.

كما شملت القائمة عددًا من خطوط المواصلات، حيث تقرر أن تكون تعريفة خط الديبة 16.5 جنيه، وخط شادر عزام 24.5 جنيه، في إطار مراجعة شاملة لتعريفة الخطوط المختلفة داخل المحافظة.

تعريفة التاكسي بين أحياء بورسعيد

وفيما يتعلق بسيارات التاكسي، حددت المحافظة تعريفة الأجرة وفق المسافة بين الأحياء، حيث تم تحديد 20 جنيهًا للتنقل داخل الحي الواحد، و25 جنيهًا للانتقال من حي إلى حي ثانٍ أو ثالث، بينما تصل التعريفة إلى 30 جنيهًا عند الانتقال من حي إلى حي رابع داخل بورسعيد.

أسعار عدد من خطوط السرفيس

كما تضمنت التعريفة الجديدة تحديد أسعار عدد من خطوط السرفيس داخل المدينة، حيث بلغت تعريفة خط القابوطي الجديد و44 عمارة 10 جنيهات، وخط الحي الإماراتي – شارع أسوان 6.5 جنيهات، وخط الحي الإماراتي – الزهور 6 جنيهات، فيما بلغت تعريفة خط بورسعيد – بورفؤاد 8 جنيهات.

وشددت محافظة بورسعيد على تكثيف الحملات الرقابية في المواقف والشوارع للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو استغلال للمواطنين.

تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد ٢

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة أسعار الوقود تعريفة الأجرة سرفيس بورسعيد تاكسي بورسعيد أسعار المواصلات بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة
شئون عربية و دولية

السعودية: سقوط طائرة مسيرة في منطقة سكنية بمحافظة الزلفي يتسبب بأضرار طفيفة
في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
رمضان ستايل

في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟