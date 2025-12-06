إعلان

17 صورة لنجوم العالم في احتفالية "المرأة في السينما" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

01:08 م 06/12/2025
جدة- منى الموجي:

شهدت احتفالية المرأة في السينما، التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء يوم الجمعة 5 ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الخامسة، تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وكان من بين الحضور: السير مايكل كين، والذي حرص على الترحيب به فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر، كوين لطيفة، فان ديزل، جولييت بينوش، شون بيكر، نادين لبكي، المغنية ريتا أورا، سركان شاي أوغلو، أدريان برودي، ديلان دينيز.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض عددا كبيرا من الأفلام، بينها: الله ليس ملزما، فلسطين 36، اللي باقي منك، صوت هند رجب، هجرة، العملاق، القصص، جوازة ولا جنازة، محاربة الصحراء، كولونيا، يونان.

نجوم العالم باحتفالية المرأة في السينما احتفالية المرأة في السينما مهرجان البحر الأحمر السينمائي

