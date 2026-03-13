أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين، التي جرت اليوم الجمعة، تقدم الدكتور محمد عبدالغني على المهندس هاني ضاحي في سباق منصب النقيب العام.

هذه مؤشرات فرز بعض اللجان ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا من قبل اللجنة المشرفة على عمليه الانتخابات.

وحضر اليوم الجمعة في جميع اللجان ما يقرب من 17 ألف و500 مهندسا على مستوى الجمهورية، حيث جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بإجمالي 4,280 مهندسا، تلتها محافظة الإسكندرية في المركز الثاني بواقع 2,268 مهندس