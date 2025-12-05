إعلان

عمرو أديب عن واقعة غرق السباح يوسف محمد: إهمال يُسلم إهمال

كتب- حسن مرسي:

11:26 م 05/12/2025

الإعلامي المصري عمرو أديب

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه لواقعة وفاة الطفل يوسف محمد، سباح نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "ما حدث هو قمة الإهمال.. إهمال يُسلم إهمال.. الطفل ظل في قاع المسبح وترك هناك ليس فقط خلال سباقه، بل وحتى خلال السباق الذي يليه".

وأضاف أن هذا الإهمال المتسلسل لا يهدد حياة طفل واحد فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى كوارث أكبر.

وتسائل مقدم "الحكاية": "كم عدد الحوادث المشابهة التي تتكرر؟.. الأهم هو الإجراءات التي تُتخذ بعدها".

وشدد أديب، على أن رد الفعل لا يجب أن يقتصر على تشكيل لجان أو نشر إحصاءات، قائلاً: "لا يكفي أن نقول إن عدد الوفيات قليل".

وأكد أن الحل الجذري يكمن في تطبيق عقوبات رادعة، مشددًا: "لابد من ضربة بيد من حديد مرة واحدة، بعدها ستنضبط كل الأمور".

