في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

جدة- منى الموجي:

كرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل افتتاح دورته الخامسة اليوم الخميس 4 ديسمبر، أربعة نجوم عالميين، وسط حضور كوكبة من صناع الفن السابع من مختلف أنحاء العالم.

رشيد بوشارب

قدمت الممثلة والكاتبة السعودية سارة طيبة تكريم المخرج الفرنسي الجزائري رشيد بوشارب، وتحدثت عن مشواره الفني، كما تم عرض فيديو قصير يضم أبرز أعماله. وعبر رشيد عن امتنانه وسعادته بالتكريم.

ستانلي تونغ

كما تم تكريم المخرج والمنتج ومنسق المشاهد الخطرة من هونج كونج ستانلي تونغ، الذي أعرب عن سعادته بالتكريم واعتبره شرف كبير له، متمنيا أن يعود العام المُقبل ليحتفل بوجود عمل مشترك مع الصين.

جولييت بينوش

قدمت النجمة آيشواريا راي تكريم النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتحدثت عن مشوارها، كما أهدتها قبلة قبل عرض لقطات من أبرز أعمالها.

وبدأت جولييت كلمتها بـ"السلام عليكم"، ووجهت الشكر للحضور، مشيرة إلى تأثرها وأنها تحاول ألا تبكي.

مايكل كين

وقال نجم الأكشن فان ديزل، قبل تقديمه آخر تكريم: "اليوم يوم خاص بالنسبة لي وأنا شخص محظوظ، لأن طُلب مني تقديم تكريم السير مايكل كين الفائز بجائزتي أوسكار".

وظهر كين على كرسي متحرك، ومازح الحضور أكثر من مرة، كما كشف عن تواجد أسرته معه على المسرح وبقاعة الحفل، واستقبله النجوم بترحيب شديد، وقاموا بتوجيه التحية له.