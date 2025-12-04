جدة- منى الموجي:

عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالتواجد للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك على هامش حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت هنا "متحمسة، دي أول دورة ليا على طول بتواجد في الرياض، بس دي أول مرة أتواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كان بيصادف يكون عندي شغل لكن حرصت أتواجد هذا العام، وأشاهد فيلم الافتتاح وسأعود لمصر لارتباطي بالعمل".

جدير بالذكر أن الحفل يشهد حضور عدد كبير من النجوم، بينهم: كوين لطيفة، جيسيكا ألبا، سركان شاي أوغلو، ليلى علوي، محمد فراج، ياسمين صبري، إلهام شاهين، رشيد بوشارب، مي عمر، محمد سامي، يسري نصر الله، بسنت شوقي، مرام علي، جمال سليمان، أمير المصري.