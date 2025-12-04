دخلت الفنانة الراحلة مديحة يسري، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع ذكرى ميلادها.



وحلت ذكرى ميلاد مديحة يسري، أمس الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، إذ ولدت في نفس اليوم عام 1923.



وشكلت الفنانة الراحلة، ثنائي فني مع الفنان الراحل عماد حمدي، وقدمت معه مجموعة أفلام، وأدت في أغلبها أدوار الحبيبة أو الزوجة، ومنها: "حياة أو موت، وفاء للأبد، قلب يحترق، من غير وداع، أرض الأحلام، إني راحلة، والخطايا".



وردت مديحة يسري، على سؤال عن سر عدم زواجها من الفنان عماد حمدي، خلال ظهورها مع الإعلامية صفاء أبو السعود.



وقالت: "عماد حمدي، كان متزوجا من شادية، وبعدها نادية الجندي، وكان بالنسبة لي أشعر دوما أنه أخ".



وتابعت: "عمري ما حسيت من لمسة إيده أو الحضن، إنه رجل غريب عني، وكان الوحيد الذي أشعر معه بإحساس أنه أخ، وما كنتش بتكسف منه، وهو برضو".



يذكر أن الفنانة الراحلة مديحة يسري، رحلت عن عالمنا في 30 مايو عام 2018.



