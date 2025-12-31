"إيه القرف ده"منها.. أغاني أثارت الجدل في 2025

تحل المطربة الشعبية هدى، ضيفة على برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، اليوم الأربعاء بمناسبة ليلة رأس السنة.

وتقدم هدى مجموعة من أغانيها الشهيرة منها: "بيعملولي أعمال"، "زكي يا زكي"، "مبروك عليكي"، "ما تسأل يا عم عليا".

وتكشف هدى خلال اللقاء العديد عدد من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية.

وطرحت هدى مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جر ناعم" من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وإخراج هيثم عنتر.